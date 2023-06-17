موعد مباراة الأهلي و حرس الحدود في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره حرس الحدود في المباراة المقبلة التي تجمعهما ضمن مؤجلات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري



ويواجه المارد الأحمر نظيره حرس الحدود، يوم الاحد الموافق 22 يونيو الجاري بالجولة السادسة والعشرين في الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

ويتواجد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشكل مؤقت في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة محصلة 24 مباراة حقق من خلالها الفوز في 19 مباراة وحسم التعادل في خمس لقاءات ولم يتلقى أى هزيمة حتى الان.

كشف مروان عطية لاعب الأهلي سر تتفضيله الانضمام إلى القلعة الحمراء ورفض الانتقال إلى الزمالك.

وانضم مروان عطية إلى الأهلي في ميركاتو الشتاء بعد صراع كبير من الزمالك لضم لاعب الاتحاد السكندري السابق.

وقال مروان عطية في تصريحات تليفزيونية "أنا أهلاوي منذ صغري، جاء لي أكثر من عرض ومنهم الزمالك، وكان لا يوجد عرض من الأهلي، وعندما أتى عرض النادي الأهلي لم افكر لحظة ووافقت على الفور".

وأضاف لاعب الأهلي "من الصعب اللعب في الأهلي، تلعب كل أسبوع على بطولة وكل بطولة يجب أن تحققها، الأهلي أسمه نادي البطولات، تمتلك ادارة رائعة وكذلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجماهير غفيرة".

وأتم "قبل اللعب في الأهلي كنت أعلم صعوبة الاندماج والنجاح وسط مجموعة تمتلك خبرات كبيرة".

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود مساء يوم الخميس المقبل 22 يونيو الجاري على ملعب ستاد الكلية الحربية ، في مواجهة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً وصافة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 6 مواجهات عن المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.

بينما يأتي فريق حرس الحدود في الترتيب الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

وجاء الأهلى في الترتيب الخامس بين تصنيف الأندية العالمية بواقع 237 نقطة، متفوقًا على نادى مانشستر يونايتد الذي حل في المركز السابع برصيد 230 نقطة.