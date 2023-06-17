جدول منافسات بطولة إفريقيا للسلاح بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فعاليات بطولة إفريقيا للسلاح على صعيد الأسلحة الثلاث في منافسات الرجال والسيدات فردي وفرق خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو.

إقرأ أيضًا

ومن المنتظر أن يكون جدول البطولة على النحو التالي:

يوم الإثنين 19 يونيو :

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

حفل افتتاح البطولة ثم نهائيات سيف المبارزة رجال ونهائيات سلاح الشيش سيدات في الفترة المسائية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو:

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات نهائيات الرجال لسلاح السيف وسيدات سيف المبارزة في الفترة المسائية.

يوم الأربعاء 21 يونيو :

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي الرجال لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لفردي السيدات لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات نهائيات الرجال لسلاح الشيش وسيدات سلاح السيف في الفترة المسائية.

يوم الخميس 22 يونيو :

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسيف المبارزة في تمام العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق السيدات لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

مباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية لسلاح سيف المبارزة رجال وسلاح السيف للرجال وسلاح الشيش للسيدات في الفترة المسائية.

يوم الجمعة 23 يونيو :

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق السيدات لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًأ.

منافسات الأدوار الإقصاائية لفرق السيدات لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

حفل الختام ثم يتبع بمباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية لسلاح الشيش رجال وسلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف سيدات في الفترة المسائية.

قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش ببطولة إفريقيا

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح الشيش كل من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش رجال كالتالي:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه".

بينما جاءت قائمة سلاح الشيش سيدات كالتالي:" يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير وملك حمزة".

قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ببطولة

في حين يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال كالتالي: " أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد ياسين وأحمد السكري"

بينما جاءت قائمة سلاح سيف المبارزة سيدات كالتالي:" ناردين إيهاب وآية شريف وشرويت جابر وهنا العراقي"