باريس سان جيرمان يُنهي مفاوضاته مع ناجلسمان

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نادي باريس سان جيرمان في مفاوضات جديده مع عدد من المدربين متقدمة بعد فشل المفاوضات مع المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، خلفا للمدير الفني كريستوف جالتييه.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان لم تصللمرحلة حاسمة في التعاقد مع ناجلسمان وبات الثلاثي لويس إنريكي وتشابي ألونسو وتياجو موتا أبرز المرشحين لتولي منصب المدرب لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم لكرة القدم..

وفشل جالتييه المدير الفني الحالي للفريق الباريسي من قيادة الفريق للتويج بدوري أبطال أوروبا والخروج من الأدوار الإقصائية.

في حين توج كريستوف جالتيه ببطولة الدوري الفرنسي وكأس فرنسا بالموسم الحالي.

في سياق متصل يترقب ريال مدريد الإسباني موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، بعدما قام اللاعب بإبلاغ إدارة ناديه بعدم رغبته في تفعيل بند الاستمرار حتى نهاية 2025.

ويتحرك باريس سان جيرمان خلال الفترة الحالية للتعاقد مع بديل النجم الفرنسي، بعد اصرار النجم الفرنسي على الرحيل، مما يجعل الإدارة تفكر في الموافقة على بيعه حتى لا يرحل الصيف المقبل مجانًا.

باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل مبابي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان ترحب ببيع مبابي خلال الصيف الحالي، بعدما تمسك اللاعب بالرحيب عن الفريق خلال الموسم المقبل، وعدم تفعيل بند اَخر موسم له مع البي أس جي.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان مرحب للغاية بفكرة بيع مبابي لريال مدريد خلال الصيف الحالي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن البي أس جي سوافق على العرض الأفضل ماليًا، لذلك في حالة قرر النجم الفرنسي الانضمام للريال فعليه التواصل مع إدارة الملكي بتقديم عرض قوي.

كما شددت "موندو ديبورتيفو" على أن العلاقة بين الملكي وباريس ليست كما ينبغي لكن في حالة تقديم ريال مدريد عرض مالي قوي ستكون صفقة مبابي لصالحه، خاصة وأن اللاعب يرغب في التواجد داخل قلعة "سنتياجو بيرنابيو".

وأردفت: " ريال مدريد في انتظار إشارة إعلان البي أس جي بيع مبابي بشكل رسمي، من أجل البدأ في الاستعداد لشراء تعاقده".

وأكدت تقارير أخري أن سبب تفكير مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان يعود لعدم تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من النجوم الكبار التي يمتلكها الفريق في كل مراكز الملعب.