ريال مدريد يضع شرطا قبل التحرك لـ مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - مازال نادي ريال مدريد الإسباني، متمسكا بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل لعام 2024.

ويملك مبابي عقدًا مع باريس سان جيرمان ممتد حتى صيف 2024، مع وجود بند أحقية تمديد العقد لموسم آخر، بشرط موافقة اللاعب الفرنسي.

وأبلغ مبابي إدارة ناديه باريس سان جيرمان، برغبته بعدم تفعيل بند التمديد حتى عام 2025، في خطاب رسمي خلال الأيام الماضية.

وتابعت التقارير، أن ريال مدريد يتعامل بشكل واضح حول مسألة التعامل مع صفقة مبابي في الصيف المقبل، حيث يرغب بالتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب.

وأضافت التقارير، أن ريال مدريد لن يطارد مبابي، ويكرر خطأه في المحاولة السابعة بالتعاقد معه، بعدما رفض مبابي الانتقال للملكي، في شهر يناير منذ عام.

لكن ريال مدريد يريد إلزام مبابي بالتوقيع معهم في شهر يناير المقبل، من أجل التحرك له.

وأشارت التقارير، أن ريال مدريد أنتظر لوقت طويل حتى اللحظة الأخيرة من موسم 2021-2022، لكن المهاجم الفرنسي غير رأيه بشأن الأمر وجدد مع مسؤولي باريس.



رئيس فرنسا يتدخل لمنع انتقال مبابي لـ ريال مدريد

علق إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا على احتمالية انتقال النجم الدولي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان لنادي ريال مدريد، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 .

ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل 2023 - 2024، ويتبقى له مع الفريق موسم ويمكنه التوقيع لأي فريق مجانًا في يونيو المقبل .

يرغب ريال مدريد في الحصول على خدمات كيليان مبابي لدعم الجانب الهجومي في الميرنجي بعد رحيل كريم بنزيما لنادي الاتحاد السعودي في انتقالات يونيو الجاري، لمدة 3 مواسم، ويبحث الملكي عن بديل للاعب ليرى أن مهاجم باريس سان جيرمان هو أفضل خيار لدعم الجانب الهجومي بجوار فينيسيوس جونيور ورودريجو.

علق إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا على الاخبار المنتشره عن رحيل كيليان مبابي لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي باريس سان جيرمان، وانتقاله لريال مدريد، ليرى أنها فكرة غير محببة بالنسبة له.

وقال رئيس فرنسا أنه ليس لديه أي معرفة عن موقف مبابي الآن، لكنه سيحاول الضغط من أجل استمراره في باريس سان جيرمان، بعدما نجح من قبل في بقاء اللاعب ضمن كتيبة العملاق الفرنسي ونجاحهم في تجديد عقد اللاعب حتى يونيو 2024.