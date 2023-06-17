ناصر منسي راحة من تدريبات الزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من تدريبات الفريق اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

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وغاب اللاعب عن التدريبات الجماعية اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق بسبب ظروف خاصة، ومن المنتظر أن يعود منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا.

كما حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفارس الأبيض، علي إقامة فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وتولي أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الإشراف على هذه الفقرة وحرص على توجيه اللاعبين.

واقترب مسؤولو نادي الزمالك من تجديد عقد الثنائي سيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثي لاعبي الفريق الذي ينتهي عقدهم مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره فريق فاركو يوم الجمعة المقبل الموافق 23 يونيو الجاري على إستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصرللنسخة الحالية 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو بدور الـ16 من بطولة كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية للأندية.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهل إلي دور الـ16 من بطولة كأس مصرللنسخة الحالية ، عقب فوزه على نظيره فريق بروكسي 3 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدوري ، في إطار مباريات دور الـ32،والتي شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

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