الطائي يستعد للموسم الجديد من الدوري السعودي بمعسكر سلوفينيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، للموسم الجديد من الدوري السعودي “دوري روشن”، وذلك بمعسرك إعداد للاعبين في دولة سلوفينيا الأوربية خلال الفترة القادمة.

الطائي يخوض معسكر سلوفينيا بيوليو المقبل

و أبلغت إدارة الطائي اللاعبين بأن التجمُّع، سيكون بملعب النادي في حائل، 4 يوليو، قبل السفر لإجراء المعسكر، الذي سيتخلله عدد من المباريات التجريبية تحت إشراف الكرواتي كريشمير ريزيتش، مدرب الفريق.

واتَّفقت إدارة الطائي مع فريق نوجومينتو دروستفو جوريكا السلوفيني على خوض لقاء تجريبي 13 من الشهر نفسه.



وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي منافسات الموسم الماضي من دوري روشن السعودي في المركز التاسع بـ 34 نقطة من عشرة انتصارات، وأربعة تعادلات.

يذكر ان حقق فريق الاتحاد الفوز على الطائي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) لحساب الجولة 30 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين أبرزها الفرصة الخطيرة التي أهدرها النجم البرازيلي رومارينهو لصالح الاتحاد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الاتحاد في خطف ثنائية رائعة سجلها النجم عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 73 و هيلدر كوستا في الدقيقة السادسة من الوقت المحاسب بدلا من الضائع للمباراة.

وكانت المباراة مجرد " تحصيل حاصل" لفريق الاتحاد الذي نجح في حسم لقب الدوري السعودي رسميَا، حيث تتربع كتيبة النمور على صدارة الدوري برصيد 72 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.

موعد إنطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي

ومن المقرر، أن تبدأ منافسات الموسم الجديد 2023-2024 لدوري روشن السعودي، يوم 11 أغسطس المقبل.

واحتفل الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي، بعد فوزه على الطائي ضيفه، مساء أمس، الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة، في الجولة الـ30 والأخيرة من المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 72 نقطة، على قمة صدارة الدوري وبفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف، بعد صراع شرس على اللقب بين الفريقين، قبل أن يحسمه العميد في الجولة قبل الأخيرة.