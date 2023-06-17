شباب مصر يحصد كأس العالم للاسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الوطني للاسكواش،إنجازًا جديدا ومهما ضمن نجاحات مجلس ادارة عاصم خليفة بالفوز ببطولة كأس العالم للاسكواش والتي أقيمت بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجاري، بعد غياب البطولة لفترة دامت لـ 12 عاماً.

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ورفعت البعثة المصرية علم مصر فوق منصه التتويج بعد فوزها في الدور النهائي على نظيره الماليزي بنتيجة 2-1 وجاءت نتيجة المواجهات كالتالي:

- هزيمة كنزي أيمن أمام شين ينغ يي: 3-0

- فوز علي أبو العنين على دارين براجاسام: 3-0

- فوز فيروز أبو الخير على أيرا أزمان: 3-0

وضمت البعثة الدكتور حسام رجب ومحمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش، 4 لاعبين لقائمة الفراعنة وشاركت مصر بفريق مختلط مكون من اللاعبين و اللاعبات: فيروز أبو الخير - كنزي أيمن - كريم الحمامي - علي أبو العينين.

ووجه مجلس الادارة برئاسة عاصم خليفة خالص شكره وتقديره لجميع البعثة علي إنجازها الكبير والمجهود الراقي الذي تحقق علي مدار مشوار البطولة .

تفاصيل بطولة العالم للإسكواش

وتقام النسخة الحالية من هذه البطولة لاول مره بعدما توقف منافساتها لاكثر من ١٢ عاما ويشارك فيها منتخبنات العالم.

ويشارك منتخبنا بوجوه جديدة واعده في ظل رغبة مجلس الادارة برئاسة عاصم خليفة في زيادة الاحتكاك لجميع اللاعبين واللاعبات .

وقدم منتخبنا والذي يضم كنزي ايمن وفيروز ابو الخير وعلي ابو العينين و كريم الحمامي مستويات رائعة طوال منافسات البطولة تحت قيادة المدير الفني محمد القيعي

واشاد رئيس البعثة الدكتور حسام رجب عضو مجلس الادارة بالمجهودات الكبيرة التي قدمها اللاعبين مؤكدا على ثقة المجلس الكامل برئاسة عاصم خليفة بتحقيق انجاز في نهائي البطولة.

في سياق متصل أعلن مجلس إدارة اتحادالاسكواش رفضه لإلغاء سفر بعثة المنتخب الوطني للناشئين والناشئات والمشاركة في فعاليات بطولة العالم، التي ستقام في أستراليا خلال شهر يوليو المقبل، رغم تكاليف سفر البعثة المادية وطول المدة.

وشدد عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، على رفضه السير على طرق أغلب منتخبات العالم الكبرى وعلى رأسها فرنسا، التي أعلنت تراجعها عن المشاركة بسبب التكاليف المالية الكبيرة التي تتحملها المنتخبات المشاركة.

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