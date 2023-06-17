شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج منتخب مصر من مواجهة جنوب السودان الودية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية جديدة مع جنوب السودان فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات الفراعنة لهذه المباراة المرتقبة ..

س: ماذا قدم روي فيتوريا مع الفراعنة؟

ج: أصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.

فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ 8 أشهر خاض 6 مباريات فقط من بينهما ثلاث مباريات ودية وثلاثة لقاءات رسمية، فاز خلالها في جميع المواجهات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه هدفين.

وكانت التجربة الأولى المدرب البرتغالي مع منتخب مصر روي فيتوريا أمام كل من النيجر وليبيريا والفوز في المباريات الودية بثلاثة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية سبتمبر الماضي.

بينما كان الاختبار الودي الثالث أمام منتخب بلجيكا في نوفمبر العام الماضي في مباراة لُعبت في الكويت، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف، وجاءت أولى المباريات الرسمية أمام منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة على استاد الدفاع الجوي وحقق المنتخب الفوز بثنائية ثم الفوز ضمن مباريات الجولة الرابعة برباعية دون رد وأخيراً فاز على منتخب غينيا 2-1.

س: من اللاعبين الغائبون عن ودية مصر وجنوب السودان؟

ج: بعد 24 ساعة من خوض الفراعنة لمباراة غينيا، قرر فيتوريا استبعاد 6 لاعبين من مباراة جنوب السودان الودية، بهدف الراحة وتجنب الإرهاق، فى ظل ضغط المباريات الذي تعرض له بعض العناصر طوال الموسم.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد 6 أسماء من معسكر منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وثلاثي الأهلي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، فضلا عن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي تعرض لإصابة بعد 10 دقائق من مواجهة غينيا وترك مكانه لمحمود حسن تريزيجيه.

س: هل حسم منتخب مصر تأهله لأمم أفريقيا؟

ج: حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.

س: ماذا عن الصدام الاول بين مصر وجنوب السودان؟

ج: ستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا، وسبق أن التقي منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل وانتصر الفراعنة في 20 وخسر 3 مباريات.

ج: ينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل، فيتوريا يحلم أولا بحصد لقب أفريقيا، الغائب عن خزائن المنتخب الوطني منذ آخر تتويج في 2010، رغم أن الفراعنة مروا بجوار منصات التتويج في نسختي 2017 و2022، وخسروا النهائي على يد الكاميرون في الأولى والسنغال في المرة الثانية. أهداف فيتوريا الحالية تتمثل في تحسين تصنيف المنتخب الوطني، لضمان دخول التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال على رأس أي من المجموعات التسعة، وبعدها يبدأ حلم الوصول للعُرس العالمي للمرة الرابعة في تاريخ مصر. كما يستهدف المدرب البرتغالي مواصلة اكتشاف المواهب على الصعيد المحلي، وتقديمها بصورة تليق بمنتخب مصر، وتغيير "قماشة" اللاعبين التي طالما كانت مبررًا للإخفاقات الكروية في السنوات الأخيرة. ويدرك فيتوريا جديدًا أهمية ضخ وجوه جديدة من المحترفين في صفوف المنتخب، لذلك يراقب أكثر من 40 لاعبًا محترفًا في الخارج، وكلهم أقل من 22 عامًا حسب تصريحاته، ما يعني أن مستقبل المنتخب سيزدهر بالمحترفين، وهو ما يطلق عليه مشروع الكرة المصرية مع فيتوريا.

س: لماذا يخوض منتخب مصر ودية جنوب السودان؟س: ماهى القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة مصر وجنوب السودان الودية بتعليق أيمن الكاشف ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.