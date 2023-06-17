شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية للجودو فى بطولات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولات الموسم المحلي للجودو حالة من الزخم من حيث حجم المشاركة والمنافسة في جميع المراحل العمرية، وذلك من أجل تدشين واقع أفضل لرياضة وضعت قدمها على طريق العودة لمنصات التتويج من جديد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية إقامة بطولتي جمهورية تحت 10 و12 عاما للبنين والبنات، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وهو الجيل الذي يستهدفه الاتحاد من أجل نشر اللعبة في كل المحافظات.

ووصل حجم المشاركة في البطولتين إلى أرقام قياسية لم يسبق تحقيقها من قبل، حيث شارك أكثر من 3500 لاعب ولاعبة في المنافسات من كل محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن المشاركة في البطولتين وصلت لأرقام تاريخية، وأن الجودو المصري يشهد حاليا حالة من الزخم والرغبة في المشاركة من جميع فئات المجتمع.

وأكد مرزوق، أن الاتحاد المصري وضع خطة من أجل النهوض برياضة الجودو مجددا، وكانت أهم محاور تلك الخطة هي نشر اللعبة في جميع المحافظات ورفع حجم المشاركة في البطولات المحلية وهو ما تحقق بالفعل خلال الفترة الماضية.

وتابع: "حجم المشاركة وصل لمستويات قياسية، والمستفيد من الأمر هو الجودو المصري والمنتخبات الوطنية، أصبح لدينا قاعدة عريضة من اللاعبين واللاعبات، ويتبقى انتقاء العناصر المميزة من أجل صناعة تاريخ جديد للعبة في كل المحافل الدولية والقارية.

وأوضح مرزوق، أن نشر الرياضة بشكل عام ورفع أعداد المشاركين في المراحل العمرية الصغيرة، يأتي تماشيا مع توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزارة الرياضة والهدف هو بناء أجيال جديدة تقود الرياضة المصرية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشار مرزوق، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قفزات في حجم اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولات المحلية، وأن الاتحاد سيعمل على استغلال هذه الطفرة في رفع مستوى ونتائج المنتخبات الوطنية وخلق جيل جديد يرفع العلم المصري لسنوات مقبلة.

وأكمل مرزوق تصريحاته: "ارتفاع حجم المشاركة في البطولات المحلية سيخلق الاستمرارية في ضخ العناصر المميزة بصفوف المنتخبات الوطنية وسيكون هناك أجيال متعاقبة وثبات في المستوى والنتائج".