7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، الأهلي يكثف مفاوضاته لتمديد عقد مارسيل كولر بسبب الإغراءات الخارجية،الزمالك ينهي ملف تجديد تعاقد سيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثي .

الأهلي يكثف مفاوضاته لتمديد عقد مارسيل كولر بسبب الإغراءات الخارجية

يناقش مسئولو النادى الأهلى، خلال الفترة الحالية، تمديد تعاقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة موسماً آخر، لاسيما بعد النجاحات المدوية التى حققها مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية الفنية للفريق.

الإسماعيلى يرهن الإفراج عن المستحقات المالية بحسم معركة النجاة من الهبوط

يرهن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، الإفراج عن المستحقات المالية المجمدة للاعبين بخروج الدراويش من دوامة الصراع على الهبوط وتأكد بقاء الفريق الأصفر في دوري الأضواء والشهرة بشكل رسمي.

بيراميدز يرفض رحيل نجوم الفريق بسبب "الحلم الأفريقي"

يتمسك مسئولو نادي بيراميدز بالحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة الأول بالموسم الجديد، وعدم التفريط فى أى نجم من القوام الأساسي بالفريق، خاصة مع اقتراب بيراميدز من المشاركة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، لاسميا أن بيراميدز يتربع علي عرش صدارة جدول ترتيب الدوري بالوقت الحالي، فى انتظار خوض الأهلي مبارياته المؤجلة.

الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل بند الشراء فى عقد خالد عبد الفتاح مع سموحة