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7 معلومات لا تفوتك عن إلياس الجلاصي بعد دخوله دائرة اهتمامات الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كشف التونسي إلياس الجلاصي صانع ألعاب النادي المصري، عن اهتمام مسئولى نادي الزمالك بضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، لدعم هجوم الفريق الأبيض. 

 

ونرصد أبرز 7 معلومات عن الياس الجلاصى لاعب النادى المصرى :

 

- السن: 29 سنة

 

- القيمة التسويقية: 800 ألف يورو

 

- المركز: لاعب وسط مهاجم

 

- انضم إلى المصري في: سبتمبر 2021 وينتهي تعاقده مع المصري في: يونيو 2025

 

- شارك مع المصري في: 68 مباراة

 

- سجل: 12هدفا وصنع مثلهم

 

-لعب لـ 4 فرق: الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري، الترجي، والنادي المصري

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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