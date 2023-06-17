شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تفوتك عن إلياس الجلاصي بعد دخوله دائرة اهتمامات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسي إلياس الجلاصي صانع ألعاب النادي المصري، عن اهتمام مسئولى نادي الزمالك بضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، لدعم هجوم الفريق الأبيض. ونرصد أبرز 7 معلومات عن الياس الجلاصى لاعب النادى المصرى : - السن: 29 سنة - القيمة التسويقية: 800 ألف يورو - المركز: لاعب وسط مهاجم - انضم إلى المصري في: سبتمبر 2021 وينتهي تعاقده مع المصري في: يونيو 2025 - شارك مع المصري في: 68 مباراة - سجل: 12هدفا وصنع مثلهم -لعب لـ 4 فرق: الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري، الترجي، والنادي المصري

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز