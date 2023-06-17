شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تفوتك عن إلياس الجلاصي بعد دخوله دائرة اهتمامات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف التونسي إلياس الجلاصي صانع ألعاب النادي المصري، عن اهتمام مسئولى نادي الزمالك بضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، لدعم هجوم الفريق الأبيض.
ونرصد أبرز 7 معلومات عن الياس الجلاصى لاعب النادى المصرى :
- السن: 29 سنة
- القيمة التسويقية: 800 ألف يورو
- المركز: لاعب وسط مهاجم
- انضم إلى المصري في: سبتمبر 2021 وينتهي تعاقده مع المصري في: يونيو 2025
- شارك مع المصري في: 68 مباراة
- سجل: 12هدفا وصنع مثلهم
-لعب لـ 4 فرق: الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري، الترجي، والنادي المصري
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