شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجدد الثقة فى جهاز منتخب الصالات بعد الخروج من كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تجديد الثقة فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة، بعد توديع بطولة كأس العرب من الدور ربع النهائى خاصة أن الجهاز الفنى تم تعيينه قبل البطولة بفترة قصيرة.

وودع منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة، بطولة كأس العرب من الدور ربع النهائي، بالخسارة من الكويت بسداسية مقابل هدفين، في اللقاء الذى جمعهما الثلاثاء الماضى في دور الثمانية.

وتأهل منتخب مصر من دور المجموعات برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، حيث حقق فوزا كبيرا على منتخب موريتانيا بسباعية مقابل هدفين، ثم التعادل مع العراق 3-3، والفوز على فلسطين بنتيجة 5-1 فى ختام دور المجموعات بكأس العرب.

وضمت قائمة منتخب مصر فى البطولة 15 لاعباً هم: جمال عبد الناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبد الرحمن عيد وعبد الرحمن سيد وخالد عبد الله محمد ومحمد عبد الحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.

ويضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإداري وأحمد حسن مدير المهات.