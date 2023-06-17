رسالة وزير الرياضة للاعبي الأولمبياد الخاص المصري قبل انطلاق الألعاب العالمية (فيديووصور)

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، على عقد لقاء مع لاعبي بعثة الأولمبياد الخاص المصري، المشاركة بالألعاب العالمية الصيفية، التي ستنطلق اليوم بمدينة برلين الألمانية.

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شهد اللقاء تحفيز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للاعبين قبل مشاركاتهم في البطولة، بحضور الفنان حسين فهمي، سفير الأولمبياد الخاص، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل من القيادة السياسية لأفراد البعثة كافة، لتحقيق إنجازات جديدة للرياضة المصرية على مستوى الأولمبياد الخاص.

وعبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه ببعثة الأولمبياد الخاص المصري، عن سعادته الخاصة للقاء اللاعبين، ومدى الإصرار والعزيمة التي تملؤهم لاعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر، مشيراً إلى أن الجميع يلتف خلفهم ويشجعهم، لأنهم بالفعل أبطال من نوع خاص يحتاجون إلى الدعم والتشجيع، ووعدهم باستقبال البعثة عقب عودتهم للقاهرة.

بعثة الأولمبياد الخاص المصري:

تشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 أفراد عبارة عن 69 لاعبًا ولاعبة و37 مدربًا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائب له وطبيب، وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة، والمدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة و نس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

كان وزير الشباب والرياضة التقي مسئولي بعثة الأولمبياد الخاص فور وصوله ألمانيا بالأمس، بمقر السفارة المصرية، بحضور السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر لدى ألمانيا، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، والمهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والفنان حسين فهمي، سفير الأولمبياد الخاص، الدكتور باسم تهامي، رئيس البعثة المصرية.

كما بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، مع اللجنة الطبية المرافقة لبعثة مصر للأولمبياد الخاص المشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية، التي تقام خلال الفترة من (17-25) يونيو الجاري، بمدينة برلين الألمانية، الأمور كافة الخاصة بالبعثة.

وزير الرياضة مع بعثة الأولمبياد الخاص:

وزير الرياضة مع بعثة الأولمبياد الخاص

وزير الرياضة مع بعثة الأولمبياد الخاص

وزير الرياضة مع بعثة الأولمبياد الخاص

وزير الرياضة مع بعثة الأولمبياد الخاص