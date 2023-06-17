محمد عواد يرد على حقيقة أزمته مع الزمالك.. "شاهد"

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على حقيقة غضبه بجلوسه على دكة البدلاء في المباريات الرسمية للفارس الأبيض في الفترة السابقة.

نشر محمد عواد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”، تعليقًا على هذه الأنباء بنشره إيمويجي يوضح فيها من خلال التغريدة مدى حبه لنادي الزمالك.

محمد عواد من خلال التغريده نفي الأخبار المتداولة بخصوص رفضه الجلوس على دكة البدلاء، أو رحيله عن القلعة البيضاء، وأنه سعيد داخل جدارن الفريق الأبيض.

محمد عواد:

قاد محمد عواد فريق الزمالك للتتويج بالعديد من البطولات، مثل الدوري المصري لمدة موسمين، وكأس مصر، والسوبر المصري المحلي، والسوبر الأفريقي.

خاض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية برفقة مصطفى شلبي، خلال المران الصباحي، اليوم السبت ،الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

ويعاني عواد من الإصابة في عضلة السمانة تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، ووضع الجهاز الطبي برنامجًا خاصًا لحارس المرمى يتضمن بعض التدريبات العلاجية بجانب تدريبات تأهيلية.

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، تقسيم اللاعبين لمجموعتين، وتنفيذ بعض الجوانب الفنية، وذلك بقيادة الجهاز الفني للفريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على التسديدات من زوايا ومسافات مختلفة، بالإضافة لتنفيذ بعض الجمل الفنية قبل المباراة المقبلة أمام فاركو في كأس مصر.

وشارك في مران الزمالك عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، عبدالله محمد ومحيي جمعة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد محمود ومحمد صلاح ومحمد خضري ومصطفى شكري وكريم عبد الحق، وثنائي حراس المرمى معاذ علاء وعبدالرحمن نفاد.

كما قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادًا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وتولى أحمد مجدي، المدرب المساعد للفريق، الإشراف على هذه الفقرة وحرص على توجيه اللاعبين.

في سياق متصل اقترب مسؤولو نادي الزمالك من تجديد عقد الثنائي سيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثي، لاعبي الفريق، اللذين ينتهي عقدهما بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.