فالفيردي يرد على اهتمام تشيلسي بضمه

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي على اهتمام تشيلسي خلال الفترة الأخيرة، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد فالفيردي في تصريحات نشرتها صحيفتي موندو ديبورتيفو" و " Espn" أنه سعيد للغاية في ريال مدريد ولا يرغب في الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن يبحث عن حصد الألقاب والبطولات في ريال مدريد أفضل نادي في العالم.

كما أشار إلى أنه سيلعب في ريال مدريد حتى اعتزاله من أجل اسعاد الجماهير المدريدية خلال السنوات المقبلة.

بيريز يبحث عن تواجد زيدان في ريال مدريد

أوضحت صحيفة "اَس" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يبحث بقوة عودة زين الدين زيدان لريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ويرى رئيس الميرينجي أن تواجد زيدان في الريال سيكون عامل جذب للفرنسي كيليان مبابي، لضمه خلال الفترة المقبلة، والذي أثار حول مستقبله مع ناديه باريس سان جيرمان الشكوك خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيزو شوهد من قبل الجماهير أكثر من مرة خلال الموسم الماضي، والذي كان يتابع خلالها مباريات ريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن بيريز لديه رغبة قوية في استعادة زيدان كعضو داخل مجلس الإدارة وليس ضمن الجهازالفني أو على رأس القيادة الفنية، لإستخدامه في اقناع مبابي بالانضمام للريال خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن بيريز يفكر في إعادة زيدان للملكي من أجل إتمام صفقة مبابي، كما أنه يفكر في توليه منصب المدير الفني في حالة لم تسر الأمور جيدًا مع المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، والذي فشل في التتويج بالليجا ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن زيدان كان لهمفعول السحر في تخليص ريال مدريد لعدد من النجوم خلال الميركاتو الصيفي الماضي وعلى رأس هؤلاء اللاعبين إدوارد كامافينجا وتشواميني، بجانب التعاقد مع جود بيلينجهام خلال الصيف الحالي، بالإضافة إلى أن الفريق يبحث عن تكرار السيناريو بإستخدام زيدان مع ريان شرقي وكيليان مبابي.

وأختتمت الصحيفة أن وجود زيدان داخل ريال مدريد سيكون عامل جذب كبير لضم مبابي، لكن زيزو يبحث عن صلاحيات أكبر داخل النادي الملكي.