نجم الأهلي يقود هجوم جنوب إفريقيا أمام المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بقيادة هوجو بروس عن تشكيل الرسمي لمواجهة المغرب، ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا 2023، والمقرر اقامتها بكوت ديفوار في يناير من العام المقبل 2024.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب

حارس المرمى: ويليامز.

الدفاع: مورينا، مفالا، تشولو، مايلا.

خط الوسط: أوباس، موكوينا، زواني.

الهجوم: بيرسي تاو، مايمبيلا، ليباسا.

بينما أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي عن تشكيل أسود الأطلس لمواجهة البفانا بافانا، والمقرر اقامتها في السادسة من مساء اليوم.

تشكيل المغرب

حارس المرمى: منير المحمدي

الدفاع: أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

الوسط: يوسف مالح، عمران لوزا، حكيم زياش

الهجوم: زكرياء أبو خلال، أسامة الإدريسي، يوسف النصيري

ويخوض منتخب المغرب تحت قيادة مدربه وليد الركراكي مباراة قوية أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي يحتضنها ملعب سوكر سيتي.

المغرب وجنوب إفريقيا يتأهلان للكان 2023

ونجحا منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا في حسم التأهل لكأس الأمم 2023، التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام القادم، حيث يحتل أسود الأطلسي الصدارة بست نقاط، بفارق نقطتين عن جنوب أفريقيا.

ومن المنتظر أن يبدأ لقاء المغرب أمام جنوب أفريقيا في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة ، على قناة "beIN Sports HD 4"، و"beIN Sports 1 FR"، و"beIN Sports Connect"، بشكل حصري.

قائمة منتخب المغرب

وأعلن وليد الركراكي عن قائمة منتخب بلاده، والت جاءت كالتالي:

ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد - يوسف المطيع - أشرف حكيمي - نايف اكرد- غانم سايس - نصير مزراوي - إسماعيل قندوس - أشرف داري.

وجواد يميق - عبد الكبير عبقار - فهد موفي - آدم ماسينا - أسامة الإدريسي - سفيان أمرابط - عبد الحميد صبيري - يوسف مالح.

بالإضافة إلى عمران لوزا - حكيم زياش - زكرياء اوخلال - يوسف النصيري - انس زروري - وليد اشديرة - عبد الرزاق حمد الله - طارق تيسودالي.



الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب التي جمعتهما على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف.