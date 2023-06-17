الاتحاد الأفريقي ينشر رسائل محمد هاني التحفيزية بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الاتحاد الأفريقي فيديو لمحمد هاني على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

علق الاتحاد الأفريقي في التغريدة على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :" من داخل غرفة ملابس الأهلي، كلمات مؤثرة من "كابتن" الفريق محمد هاني عقب مباراة الذهاب ، انتظروا كواليس خاصة من داخل غرف ملابس الأهلي خلال مباراتي النهائي.

وكان محمد هاني ردد بعض العبارات التحفزية خلال الفيديو :" خلاص يارجالة ماتش وخلص".

“محدش يتكلم بقي، ونركز في اللي جاي ياجماعة ”.

احنا مخسرناش وعندنا ماتش في الاسبوع اللي جاي، وعندنا أسبوع نركز فيه".

انضم اللاعب بعد النهائي دوري أبطال أفريقيا مباشرة لمعسكر منتخب مصر الحالي لمباراتي غينيا و جنوب السودان قبل التوقف الدولي .

تأهل منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار في العام المقبل 2024 ، بعدما فاز على غينيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات .

وضع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق منتخب مصر العديد من الطلبات لتجهيز الفراعنه بشكل أمثل في النهائيات المرتقبة لبطولة كأس الأمم الأفريقية .

طلبات فيتوريا لمنتخب مصر

ان يكون الاتحاد المصري لكرة القدم ،وفر توقيت مناسب لتجهيز الفراعنه لبطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل مميز.

وضع لائحه مكافات للاعبي المنتخب والجهاز الفني خلال وقت البطولة الأفريقية لتحفيزهم لتحقيق البطولة .

يرغب فيتوريا بخوض مباريات ودية بمستويات مختلفه لقياس مستوي المنتخب قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ظهر فيتوريا بمستوي مميز خلال مشاركته مع الفراعنه حيث خاض حتي الآن 6 مباريات تمكن الفوز في جميع المباريات وسجل 16 هدفًا خلال 6 مباريات و استقبل شباك المنتخب بهدفين.

ومن المقرر ان تسضيف الفراعنه نظيره جنوب السودان مساء غد الأحد في لقاء ودي مرتقب على ستاد القاهرة الدولي خلال فترة التوقف الدولي .

وتبدأ مباراة مصر وجنوب السودان مساء غد الأحد في المباراة الودية خلال التوقف الدولي للشهر الحالي.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى أمم أفريقيا 2023 بالساحل العاج عقب الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف، واحتلاله صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.