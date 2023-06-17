ريال مدريد يتراجع عن ضم بديل بنزيما

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي ريال مدريد الإسباني الخروج من سباق التعاقد مع أحد المهاجمين المميزين خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستهدف ريال مدريد التعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، بعد رحيل نجمه الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.



كاي هافيرتز



أشارت التقارير، أن ريال مدريد أنسحب من سباق التعاقد مع اللاعب الألماني كاي هافيرتز بنسبة 100%.

وتابعت أن تشيلسي رفض عرض نادي آرسنال بشأن ضم كاي هافيرتز لكن المحادثات مستمرة، وتم الاتفاق على الشروط الشخصية بين الطرفين.

ووصلت أن نادي بايرن ميونخ استفسر عن وضع اللاعب هافيرتز لكن النادي البافاري لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن، من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حاسما لمصير اللاعب.



بيلينجهام يرتدي قميص زيدان مع ريال مدريد

أجتاز جود بيلينجهام مهاجم ريال مدريد الجديد ولاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق الكشف الطبي في ريال مدريد ليكون ثالث صفقات الفريق بعد إبراهيم دياز وفران جارسيا، وذلك في ظل خطة الملكي لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل وتجديد دماء الفريق.

واختار الإنجليزي جود بيلينجهام القميص رقم " 5 " مع النادي الملكي وهو الرقم الذي كان يرتديه المدافع الشاب خيسوس فاييخو الذي سيحصل على الرقم 24.

ويعتبر أبرز من ارتدى قميص رقم 5 في ريال مدريد، هو الأسطورة زين الدين زيدان والذي يُعد أشد المعجبين بـ بيلينجهام.

وكان ريال مدريد قد حسم بشكل رسمي ضم لاعب خط الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وكلّف بيلينجهام خزائن ريال مدريد ما يقارب 103 ملايين يورو، بعقد يطول حتى 6 مواسم مقبلة، أي حتى صيف 2029، بحسب بيان رسمي من النادي.

وتعد صفقة بيلينجهام ثاني أغلى صفقة يبرمها الملكي بعد إيدين هازارد عام 2019 من تشيلسي بـ115 مليون يورو، ومن ناحية أخرى تعد ثاني أكبر صفقة مبيعة في تاريخ بوروسيا دورتموند، عقب عثمان ديمبيلي إلى برشلونة بـ140 مليون يورو في 2017.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد استهدف التعاقد مع اللاعب الإنجليزي بسبب الإمكانيات الفنية والبدنية العالية بجانب صغر عمره.



