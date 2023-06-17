محرز يرد على رحيله عن السيتي وقرب انتقاله لـ الأهلي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا عن محطته المقبلة وما تردد عن انتقاله لصفوف نادي الأهلي السعودي .

وقال محرز " 32" عامًا إنه لا يفكر في اتخاذ قراره النهائي حول مستقبله في الوقت الحالي رغم اهتمام نادي الأهلي السعودي بضمه.

وقالت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية الأسبوع الماضي إلى تلقي محرز البالغ عمره 32 عاما عرضا من الأهلي السعودي.

وأكد النجم الجزائري عدم نيته اتخاذ القرار في الوقت الراهن مع تبقي عامين في عقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

وقال محرز قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون اليوم السبت، استعدادا لمواجهة أوغندا غدا ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج :يتبقى عامان على نهاية عقدي مع مانشستر سيتي. حتى الآن لا يوجد شيء وسأركز على مستقبلي في الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر المقبلين.

وأضاف: حاليا، سأركز على مواجهتي أوغندا وتونس مع المنتخب الوطني بعدها سأحصل على إجازة، وسنرى ما سيحدث مستقبلا".