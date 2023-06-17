المصري البورسعيدي يعتذر عدم خوض ودية غزل المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن غزل المحلة عبر حسابة الرسمي ، عن أعتذر المصري البورسعيدي عن اللقاء الودي إستعدادًا لمباراة الزمالك المرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

أصدر حساب غزل المحلة بيانًا صحفي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " قائلا:" أعتذر الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة كابتن ميمي عبد الرازق عن خوض المباراة الودية غدًا الاحد بسبب رفض الأمن السماح للفريق الذهاب الي مدينة المحلة ".

كان يرغب الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بتجهيز لاعبي الفريق إستعدادًا لمباراة غزل المحلة .

على الجانب الأخر ، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لتنفيذ بعض الجوانب الفنية.

أخبار تدريب الزمالك يوم السبت على عبد اللطيف أبو رجيلة

وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على التسديدات من زوايا ومسافات مختلفة، بالإضافة تنفيذ بعض الجمل الفنية قبل المباراة المقبلة أمام فاركو في كأس مصر.

وشارك في مران الزمالك عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، عبدالله محمد ومحيي جمعة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد محمود ومحمد صلاح ومحمد خضري ومصطفى شكري وكريم عبد الحق، وثنائي حراس المرمى معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد.

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من تدريبات الفريق اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وغاب اللاعب عن التدريبات الجماعية اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق بسبب ظروف خاصة، ومن المنتظر أن يعود منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وتولى أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الإشراف على هذه الفقرة وحرص على توجيه اللاعبين.