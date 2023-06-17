زيدان مرشح لتدريب باريس بعد فشل مفاوضات ناجسلمان

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من القلق لدى إدارة باريس سان جيرمان بعد فشل التعاقد مع المدرب الألماني يوليان ناجلسمان، بعدما دخل الفريق العاصمي في مفاوضات جادة مع مدرب بايرن ميونخ السابق.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة ابي إس جي برئاسة ناصر الخليفي تضع المدرب زين الدين زيدان كخيار للتعاقد معه بعد فشل المفاوضات مع ناجلسمان خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن زيدان سيعود للتدريب خلال الموسم المقبل، بعد الفترة الكبيرة التي قضاها المدرب الفرنسي بعيدًا عن المجال، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج بعدد من الألقاب المحلية والقارية خلال ولايتين مختلفتين.

وأوضحت التقارير أن الإنجازات التي حققها زيدان مع ريال مدريد جعلت إدارة النادي الباريسي تبحث بجدية التعاقد معه، خاصة وأن الفريق العاصمي يأمل في التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

فشل مفاوضات باريس سان جيرمان وناجلسمان

في سياق أخر، أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة البي إس جي أنهت المفاوضات مع المدرب الألماني ناجلسمان.

وأكدت الصحيفة أن الرباعي لويس إنريكي وتشابي ألونسو وتياجو موتا، وزين الدين زيدان أصبحوا أبرز المرشحين لتولي تدريب باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

وكان المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان قد فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد الخروج أمام بايرن ميونخ في دور الـ 16 من البطولة.

بينما نجح المدرب جالتيه في التتويج بالثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا بالموسم الحالي.

ريال مدريد يترقب موقف مبابي

في سياق اَخر، يواصل ريال مدريد الإسباني البحث عن التعاقد مع الموهبة الفرنسية الكبيرة كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مبابي قد أبلغ إدارة ناديه بإنه لا يرغب في تفعيل بند الاستمرار حتى نهاية 2025.

ويحاول البي إس جي خلال الانتقالات الحالية التعاقد مع بديل مبابي بعد فشل جميع محاولات استمراره خلال الموسمين المقبلين، مما يجعل إدارة البي إس جي تبحث بيعه من أجل الاستفادة منه ماليًا خلال الفترة المقبلة، حتى لا يرحل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي المقبل مجانًا.