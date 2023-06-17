مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل  إصابة زيدان إقبال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تفاصيل إصابه العراقي زيدان إقبال لاعب الفريق عن لقاء العراق وكولومبيا خلال فترة التوقف الدولي.

نشر مانشستر يونايتد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" بيان صحفي عبر الموقع الرسمي قائلا:" غاب لاعبنا الدولي العراقي زيدان إقبال عن المشاركة مع منتخب بلاده العراق في المباراة الودية التي جمعت الفريق الوطني العراقي مع الفريق الوطني الكولومبي في مدينة فالنسيا بإسبانيا أمس الجمعة وهي المباراة التي شهدت هزيمة منتخب أسود الرافدين بهدف نظيف بعد معسكر إعداد استمر لمدة أسبوع في إسبانيا".

أشار :ولفت غياب زيدان إقبال عن اللقاء أنظار مشجعي الشياطين الحمر وكشف المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي في تصريحات إعلامية أول أمس عن إصابة اللاعب خلال تدريبات الاستعداد لمباراة كولومبيا".

أضاف :" وكشف قبل المباراة أمس الجمعة: "خاض زيدان إقبال حصة تدريبية منفردة برغبة منه بعد شعوره ببعض الآلام البسيطة في وتر الركبة من جهة اليسار ". "

أكمل "وكشف أن "المدرب خيسوس كاساس جلس مع إقبال لكن الإصابة لا تدعوا للقلق".

أتم حديثة "يتمنى الجميع في مانشستر يونايتد الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى أرض الملعب".

أعلن نادي مانشستر يونايتد، صباح مساء الجمعة، عن قائمة الراحلين وموقف عدد من اللاعبين داخل الفريق وذلك بالبقاء او الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بيان مانشستر يونايتد عن موقف لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي

وجاء بيان مانشستر يونايتد كالتالي: " فيما يتعلق بقسم حراس المرمى، تظل المناقشات مفتوحة مع ديفيد دي خيا بشأن عقد جديد محتمل، في حين تم تجديد عقد توم هيتون وناثان بيشوب ".

وأضاف البيان: " وأضاف: "تم تمديد عقد المدافعين ريس بينيت وإيثان ليرد، بينما من المتوقع أن يظل مدرب لاعب تحت 21 عامًا توم هادلستون في منصبه بعد المناقشات حول عقد جديد، كما تم عرض صفقة على المهاجم الشاب ماتيو ميخيا"

وتابع بيان مانشستر يونايتد: "كما أُعلن الشهر الماضي، رحل قلب الدفاع فيل جونز بعد 12 عامًا و229 مباراة مع يونايتد، كما يغادر زميله المدافع أكسل توانزيبي بعد 37 مباراة مع الفريق الأول، بعد أن قاد الشياطين في كل المستويات منذ انضمامه إلى الأكاديمية وهو في الثامنة من عمره".