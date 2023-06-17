السفارة الإسبانية في مصر تدعم لاعبي «الماتادور» ببطولة العالم للسباحة بالزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت السفارة الإسبانية في مصر على دعم وتشجيع المنتخب الإسباني للسباحة بالزعانف والمشارك في النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري و بطولة الماسترز التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

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ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«نتمنى حظ سعيد للرياضيين الإسبان الذين سيشاركوا في بطولة العالم للسباحة بالزعانف التي ستقام في مصر خلال الفترة ما بين 19 و 25 يونيو 2023».

و قد أكدت 36 دولة مشاركتها في بطولتي الناشئين و الماسترز بأكثر من 400 لاعب ولاعبة.

63 دولة تشارك في بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالقاهرة

و يشارك في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، و سلوفاكيا، و اليونان، و المجر، و كوريا الجنوبية، و ألمانيا، و بلجيكا، و فنلندا، و إسبانيا، و كرواتيا، و كازاخستان، و إستونيا، و فرنسا، و الأردن، و المغرب، و الجزائر، و الولايات المتحدة الأمريكية، و الاتحاد الدولي للغوص، و اليابان، و كولومبيا، و التشيك، و النمسا، و الاكوادور، و الكويت، و تونس، و بولندا، تركيا، و ماليزيا و مصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، و تايوان، و الصين.

بينما يشارك في بطولة الماسترز كلًا من:

ألمانيا، و أستراليا، و المجر، و بولندا، و فرنسا، و كرواتيا، و إسبانيا، و إيطاليا، و اليابان، و كولومبيا، و تونس، و سلوفينيا، و الاتحاد الدولي للغوص، و إستونيا، و الأرجنتين، و الولايات المتحدة الأمريكية، و الكويت، و ماليزيا، و سوريا، و الهند، و تركيا و اوكرانيا، و بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة.

و استطاعت مصر الحصول على شرف تنظيم هذه النسخة من بطولة العالم باكتساح كبير بعد منافسة مع الصين و صربيا.

و يمتلك المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف سجلًا حافلًا بالميداليات في النسخ الماضية من بطولات العالم كان آخرها الحصول على 6 ميداليات في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التي أقيمت عام 2021 في ايطاليا.

الجدير بالذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة العالم للناشئين عام 2019 في شرم الشيخ وحققت البطولة نجاحًا كبيرًا على صعيد التنظيم حيث أشاد جميع المشاركين بالتنظيم الرائع للبطولة.