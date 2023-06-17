شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية أفضل لاعب في شهر مايو باختيار جمعية اللاعبين المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني على مروان عطية لاعب خط وسط الأهلي كأفضل لاعب عن شهر مايو الماضي. وتقيم جمعية اللاعبين المحترفين مسابقة لأفضل لاعب بشكل شهري، والذي توج به مروان عطية لاعب الأهلي عن مايو الماضي. ودخل مروان عطية في منافسة شرسة مع أكثر من لاعب جاء أبرزهم مصطفى شلبي جناح الزمالك والمغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز ومابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان وأحمد مدبولي جناح الإسماعيلي. وقدم مروان عطية مستويات فنية مميزة مع فريقه الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء يناير الماضي، والذي توجع بلقب دوري أبطال إفريقيا 11 يوليو الماضي على حساب الوداد المغربي.

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