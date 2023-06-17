شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات مؤثرة من محمد هانى بعد انتهاء مباراة نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو مصور من داخل غرفة ملابس الأهلي بعد نهاية مباراة الفريق الأحمر ضد الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وجاءت كلمات محمد هاني لباقي زملائه: "خلاص يا رجالة ماتش وخلص.. محدش يتكلم بقى.. ونركز في اللي جاي يا جماعة.. بالظبط مش وقت كلام.. محدش يتكلم بقى خالص.. احنا مخسرناش.. خلاص الماتش خلص.. نركز عندنا أسبوع.. عندنا أسبوع نركز فيه".

على جانب آخر، تترقب إدارة النادى الأهلى انتهاء مهمة حسين الشحات لاعب الفريق مع منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة جنوب السودان ودياً غداً الأحد من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد اللاعب بشكل نهائى عقب عودته لصفوف الفريق.

وكان الأهلى قد اقترب من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، من أجل الإستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي قبل أن يتلقى اللاعب عروضاً مغرية ويصر على إلغاء نسبة المشاركة من عقده للاستمرار مع الكتيبة الحمراء.

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.

فى سياق أخر، قرر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى إخضاع لاعبيه لقياسات وزن في أول مران للمارد الأحمر بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 7 أيام للوقوف على حالة اللاعبين البدنية قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.