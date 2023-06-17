شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: ودية جنوب السودان فرضتها علينا الظروف ونسعى لاكتشاف مواهب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة جنوب السودان فرصة لاكتشاف مواهب جديدة في صفوف المنتخب ومنحهم الفرصة.

وتابع في المؤتمر الصحفي: "لا أعرف من المسئول عن موعد مباراة غينيا والذى حرمنا من مواجهة منتخبات من المستوى العالي، لكننا كنا نبحث عن منافس بخصائص مختلفة".

وواصل فيتوريا: "أفضل الخيارات التي كانت متاحة أمامنا لخوض مباراة ودية هو منتخب جنوب السودان الذى يعسكر بالقاهرة".

وأكمل: "حينما تتاح لنا فرصة مواجهة منتخب من التصنيف الأول نفعل ذلك، لكن خلال فترة التوقف الحالية اصطدمنا بموعد مباراة غينيا الرسمية".

وأردف: "بعد انتهاء معسكر مارس الماضي خططنا فورا لمعسكر يونيو، الكاف لم يرد علينا بشأن تحديد موعد مواجهة غينيا سوى متأخر للغاية".

وأتم تصريحاته: "في التصفيات الأفريقية نواجه صعوبة في تحديد واضح لمواعيد المباريات الدولية، عكس ما يحدث في دول وقارات أخرى، كل شيء يكون محددا من البداية".

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.