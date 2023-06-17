شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: تريزيجيه قائد منتخب مصر في ودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني اختيار الدولى محمود حسن تريزيجيه قائدا للمنتخب غدا في ودية جنوب السودان بعد غياب محمد صلاح.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "قائد المنتخب يتم انتخابه من المدير الفني، وفي حال لعب تريزيجيه غدا سيكون هو كابتن المنتخب".

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.