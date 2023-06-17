اخبار الرياضه

فيتوريا: تريزيجيه قائد منتخب مصر في ودية جنوب السودان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: تريزيجيه قائد منتخب مصر في ودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني اختيار الدولى محمود حسن تريزيجيه قائدا للمنتخب غدا في ودية جنوب السودان بعد غياب محمد صلاح.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "قائد المنتخب يتم انتخابه من المدير الفني، وفي حال لعب تريزيجيه غدا سيكون هو كابتن المنتخب".

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا