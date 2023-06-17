شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض رحيل الجلاصي بعد مفاوضات الزمالك على هامش الودية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادي المصري، باب الرحيل أمام التونسي إلياس الجلاصي صانع ألعاب الفريق، وذلك بعد التصريحات التي أثارت حالة من جدل في الشارع البورسعيدي من قبل اللاعب، والذي أكد في تصريحات تليفزيونية، أن مدحت عبد الهادي عضو الجهاز الفني لنادي الزمالك جس نبضه حول الانتقال للقلعة البيضاء، وذلك على هامش الودية الأخيرة التي جمعت المصري والزمالك مساء الخميس الماضي وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

وأكد الجلاصي أنه طلب من عبد الهادي التواصل في هذا الأمر مع وكيله وناديه الحالي، فيما أبدى التونسي رغبة كبيرة في اللعب لنادي الزمالك أكثر من الأهلي، وذلك بسبب تواجد أكثر من لاعب في القلعة الحمراء يقومون بنفس دوره في الملعب وهو ما سيحيله إلى دكة البدلاء هناك.

وأكد ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، في تقريره والذي رفعه مؤخراً إلى إدارة النادي، على أهمية استمرار إلياس الجلاصي مع الفريق في ظل الاعتماد عليه كعنصر أساسي في جميع المباريات.

وشارك إلياس الجلاصي مع النادي المصري في 27 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ويمتد عقد اللاعب التونسي مع النادي المصري حتى نهاية موسم 2025.