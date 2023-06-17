حرس الحدود يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى بالدورى

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق حرس الحدود للتدريبات الجماعية اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الأهلى في الدوري والمقرر لها 22 من الشهر الجارى، وذلك بعد فترة من الراحة حصل عليها اللاعبون في التوقف الدولى بعد خوض وديتين.

ونجح الحرس فى الحصول على 4 نقاط فى آخر مواجهتين تحت القيادة الفنية لمدربه محمد مكي، الذى تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب الذى رحل لسوء النتائج واقتراب الفريق من الهبوط.

ويحتل الحرس المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويؤدي فقدان أي نقطة في المباريات الأربعة المقبلة للهبوط رسميا للقسم الثاني، حيث لم يحقق سوى 4 انتصارات و8 تعادلات في الدوري هذا الموسم.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.