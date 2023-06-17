شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: غيابات خط الدفاع لا تزعجني وسعيد بتطور مستوى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن الفوز على غينيا ليس كل شيء، ما زال لدينا عمل كبير في الفترة المقبلة، ولابد من التطوير على كافة المستويات ومنها الجزء التنظيمي من الكاف فيما يتعلق بمواعيد المباريات.

وواصل فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل ودية جنوب السودان: "تعرض ثلاثة مدافعين للإصابة قبل معسكر المنتخب وهم أسامة جلال وحجازي والونش، لكن هذا لا يقلقني، لأني رأيت بعيني أن اللاعب الذي ينضم للمنتخب يقدم المطلوب منه".

وأكمل المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "في التجمعات نحاول قدر الإمكان توصيل أفكارنا للاعبين رغم ضيق الوقت، لا يوجد مركز يوجد به نقص يسبب لي قلق، منها قلب الدفاع والظهير الأيمن".

واستطرد فيتوريا: "مركز الظهير الأيمن بدأنا بكريم فؤاد، ثم عمر جابر والأن معنا محمد هاني وهشام صلاح وبيكهام، وما يسعدنى أن اللاعب الذى ينضم لمعسكر المنتخب ينسجم بسرعة وينفذ المطلوب منه".

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.