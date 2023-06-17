شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: استبدال محمد صلاح في مباريات المنتخب أمر وارد حسب مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تراجع مستوى محمد صلاح قائد الفراعنة، في مباراة غينيا الأخيرة، التي فاز بها المنتخب بهدفين مقابل هدف والتأهل رسميًا لأمم أفريقيا.

وأجاب فيتوريا على احتمالية تبديل محمد صلاح في المؤتمر الصحفي: "تبديل صلاح قراري وهو أمر وارد حال لم يقدم المستوى المنتظر منه، صلاح من أهم اللاعبين في صفوف المنتخب، وحينما كنا نختار قائمة معسكر يونيو كان أكثر لاعب مساهمة في الأهداف وتأثيرا على المرمى في فريقه".

ووأضح فيتوريا: "صلاح خاض العديد من المباريات مع المنتخب وسجل العديد من الأهداف، حدث من قبل وقمت باستبداله في ودية بلجيكا على ما أعتقد، قرار التبديل قرار فني يخص الجهاز الفني".

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.