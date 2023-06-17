شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مرتقب بين فيتوريا وعامر حسين لتنسيق أجندة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن اجتماع مرتقب بينه وبين عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في الجبلاية والرابطة لتنسيق أجندة المباريات والارتباطات في الفترة المقبلة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "لدينا ارتباطات كثيرة الموسم المقبل في بطولة امم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، ويجب تنظيم المباريات المحلية بشكل جيد للحفاظ على سلامة اللاعبين، وسأعرض رأيي هذا على المشرف على المسابقات المحلية".

وواضل فيتوريا: " منتخب مصر يفتقد 8 لاعبين من القوام الأساسي بسبب الإصابات، على رأسهم أحمد حجازي وطارق حامد ومحمود حمدي الونش".

وأكمل تصريحاته: "نسعى للفوز على جنوب السودان وديًا غدًا على ملعب ستاد القاهرة، لمواصلة مشوارنا مع المنتخب بالانتصارات، ولدينا هدفين من مواجهة جنوب السودان، هما مشاهدة عناصر جديدة والفوز، ونسعى لمشاهدة كل اللاعبين الجدد للوقوف أكثر على مستواهم".

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.