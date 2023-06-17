شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطلب تقريرًا عن الثلاثى الدولى استعدادًا لمواجهة النجوم بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، من جهازه المعاون تقريرًا عن الثلاثى الدولى فى الفريق السكندرى فى فترة التوقف الدولى للوقوف على حالتهم.

وانضم دوك ودودو لاعب وسط سموحة إلى المنتخب البنينى، فيما انضم مصطفى سعد ميسى ومحمد المغربى إلى المنتخب الأوليمبى فى نفس الفترة، لمعرفة عدد الدقائق التى شاركوا فيها وحالتهم البدنية قبل الاستعانة بخدماتهم فى المباريات المقبلة.

ونجح فريق سموحة في الفوز على منتخب كفر الدوار بسداسية نظيفة في المباراة الودية التى جمعتهما أمس الجمعة استعدادا لمواجهة النجوم بكأس مصر.

واطمئن أحم سامى على اللاعبين بعد الفوز فى المباراتين الوديتين التى خاضها الفريق فى فترة التوقف الدولى بعد الفوز على الاتحاد السكندريى وكفر الدوار.

ويتدرب سموحة فى الثامنة والنصف صباحا، ثم التدريب فى الرابعة والنصف مساء، لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أكمل لخوض المباريات المهمة المقبلة.

ويأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.