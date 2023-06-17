شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يبدأ مهام عمله مديرا للكرة بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أحمد العجوز نجم الإسماعيلى السابق، مهام عمله كمدير للكرة في جهاز حمزة الجمل بالنادى الإسماعيلى، بعد انتهاء مهمته مع فريق كهربا الإسماعيلية بعد انتهاء الموسم في دورى القسم الثانى.

وأنهى مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدى، إجراءات تعيين أحمد العجوز مديراً للكرة بالدراويش، بعدما رأت ضرورة وجود منصب مدير الكرة داعما للجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل ضمن محاولات إنقاذ الدراويش للعبور من الكبوة التى يعيشها.

ويخوض الإسماعيلى مواجهة قوية مع أسوان نهاية الشهر باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري المصري.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

في سياق أخر، رهن مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى الافراج عن المستحقات المالية المجمدة للاعبين بخروج الدراويش من دوامة الصراع على الهبوط وتأكد بقاء الفريق الأصفر في دوري الأضواء والشهرة بشكل رسمي.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد قرر إيقاف مستحقات لاعبيه لأجل غير مسمى، بسبب الخسارة الأخيرة من طلائع الجيش، والتى أدت لتأزم موقف الدراويش فى جدول الدوري.

تعهد حمزة الجمل بتصحيح مسار الدراويش فى جدول الدوري بداية من المباراة المقبلة أمام أسوان، بما يليق باسم وتاريخ القلعة الصفراء وجماهيريتها العريضة.

فوض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الكرة فى استبعاد اللاعبين المقصرين فى الفترة الأخيرة، وتصعيد عدد من الناشئين خلال المباريات المتبقية في الدوري.