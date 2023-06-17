نجل المستشار: مرتضى منصور صعب يتكرر في تاريخ مصر

الشارقة - اميمة ياسر - يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المعارضة داخل النادي الأهلي محترمة، عكس ما يحدث داخل ناديه مع مجلس الإدارة حين يخفق.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «مرتضى منصور حصد أكثر من 50% من بطولات النادي عبر تاريخه، وصعب أن يتكرر في تاريخ مصر وليس في تاريخ الزمالك فقط».

وأضاف: «صعب على الجيل الثاني داخل الزمالك أن يجد بديلا لمرتضى منصور، وهو من أفضل رؤساء الأندية في تاريخ الزمالك».

وأختتم بالحديث عن دوره في نادي الزمالك، قائلا: «لا أنا بشتغل وبيطلع عيني داخل الزمالك، واعتبر نفسي من أفضل 20 عضوا في مجلس إدارة للنادي وهذا شرف لي».