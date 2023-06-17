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أحمد مرتضى منصور: إديني ميزانية الأهلي وأنا أفور بكأس العالم

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حجم إنفاق إدارة القلعة البيضاء على الصفقات في الموسمين الماضيين.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: «تعاقدنا مع صفقات بقيمة 155 مليون جنيه في موسم 2022 - 2023، فيما أنفق النادي الأهلي منافسنا 145 مليون جنيه».

وأضاف: «وفي الموسم الماضي الذي فاز الزمالك فيه بكل الألقاب، أنفقنا 17 مليون جنيه، فيما دفع المنافس 86 مليون جنيه».

وأتم: «ميزانية الأهلي تتخطى 3 مليار في السنة، وفي المقابل الزمالك مليار فقط، أعطيني مثل الأهلي وسأفوز بكل شيء حتى كأس العالم للأندية».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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