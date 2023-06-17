شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل ملف تمديد عقد محمد صبحى وأحمد فتوح بسبب الصفقات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف التمديد لمحمد صبحى حارس مرمى الفريق الأبيض وأحمد فتوح الظهير الأيسر بعد الانتقالات الصيفية المقبلة لانشغال الأبيض بملف الصفقات الجديدة.

وينوى مسئولو النادى الأبيض تمديد عقد محمد صبحى وأحمد فتوح للحفاظ على قوام الفريق الأساسى،للعودة من جديد للمنافسة على البطولات والألقاب،بعدما تراجع أداء الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

يسابق الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الزمن لحسم ملف الصفقات الجديدة في الموسم الجديد، لضيق الوقت قبل انطلاق البطولة العربية، حيث يقع الفريق الأبيض في المجموعة الثالثة التى تضم كلاً من النصر والشباب السعوديين، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي.

وسلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الموسم الجديد، والتى من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة العربية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية، إلا أن خوض فريق النصر السعودى المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد فى تلك الفترة، دفع الاتحاد العربي والقائمين على البطولة العربية لتأجيل انطلاقها لموعد يتناسب مع جميع الفرق المشاركة.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، والتي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي، ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية سيواجه الزمالك في الجولة الأولى الاتحاد المنستيري التونسي، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.