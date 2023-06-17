شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يخسر 3 / 2 أمام مصر للسلوم وديا استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق إنبى أمام نظيره مصر للسلوم ودياً بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت على ملاعب النادى، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فاركو فى الجولة الـ32 المقرر لها 30 يونيو الجاري على استاد بتروسبورت.

سجل هدفي إنبى عمرو مرعى وإبراهيم جلال، بينما أحرز أهداف مصر للسلوم أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الحميد ومازن، ودفع تامر مصطفى المدير الفني لإنبى بالبدلاء في المباراة؛ لتجربتهم والوقوف على مستواهم الفني ومنحهم الفرصة.

ويحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

وفى سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.