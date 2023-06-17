شكرا لقرائتكم خبر عن حسن السعدني يكتب: حمدي فتحي لاعب بإمكانيات أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكاد يكون حمدي فتحي هو اللاعب الأفضل في مصر حاليا الذى يستحق الاحتراف في أفضل الدوريات، وذلك ما دفع الوكرة القطري لتجديد عرضه لضم لاعب وسط الأهلى، والذى تضمن خيارات عدة، منها استعارة جوهرة خط الوسط مقابل مليون و400 ألف دولار، مع وضع بند أحقية الشراء مقابل 3 ملايين ونصف دولار.

من وجهة نظري، احتراف حمدي فتحي في قطر لم يكن أفضل الخيارات أمام اللاعب؛ لأن إمكانياته تؤهله للعب في الدوريات الأوروبية، وحتى لو كانت وجهته الخليج فيستحق اللعب في دوري كبير، مثل الدوري السعودي، وهو الاحتكاك الذى يجعله في اهتمامات منتخب مصر في المرحلة المقبلة؛ لأن الاحتكاك في الدوري القطري ليس فنيا بغض النظر عن الاستفادة المالية له وللأهلي.

آخر تطورات المفاوضات بين الأهلى والوكرة، توصل فيها الطرفان لاتفاق مبدئي على ضم حمدي فتحي مقابل 3.5 ملايين دولار، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف، وتقدير الأهلى لخدماته.

وشارك صاحب الـ28 عامًا مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 34 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع مثلها، ليتحول مع المدرب مارسيل كولر إلى محور الارتكاز الذى يبنى عليه الخطة والتشكيل.

إجمالا، قدم حمدي فتحي مستويات مميزة مع الأهلي منذ قدومه من إنبي في يناير 2018-2019، حيث شارك في 151 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 9، وحقق مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم وكأسين في السوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا، كما يقترب من لقب الدوري المصري.

الأهلى سيحقق مكاسب كبيرة من بيع حمدي فتحي، فعلى الصعيد المادي ستنتعش خزينته بأكثر من 100 مليون جنيه، كما أنه لن يتأثر فنيا برحيله، في ظل وجود مواهب مميزة لتعويضه، أبرزهم محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، مع إمكانية استعادة كريم نيدفيد، وربما يذهب التفكير لضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي.. فمن يملأ فراغ جوهرة وسط الأهلى بعد الرحيل؟