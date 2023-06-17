شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب السودان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على التشكيل الأساسي الذي يبدأ به ودية جنوب السودان، المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة، في ختام معسكر الفراعنة.

والتشكيل ألأقرب لبداية اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: هشام صلاح، ياسر إبراهيم، علي جبر، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد زيزو، محمود حمادة

خط الهجوم: مصطفى فتحي، محمود كهربا، محمود حسن تريزيجيه

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان الأحد باستاد القاهرة، وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

وحقق المنتخب المصري فوزا صعبا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الطرفين في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.