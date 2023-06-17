ميدو : الزمالك سيصبح أحد أغنى أندية الشرق الأوسط

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك وعضو اللجنة الفنية بالنادي، عن خطوة تسويقية ستساهم في أن يصبح النادي – على حد قوله – أحد أغنية أندية الشرق الأوسط.

وقال ميدو عبر "تويتر": " قمنا بزيارة شركائنا بالأمس Nile development انا وأمير مرتضى وتم الاتفاق على اقامة مشروع مشترك سيجعل #الزمالك واحد من أغنى الاندية في الشرق الاوسط و في أفريقيا".

يذكر أن "نايل ديفيلوبمنت" هي أحد رعاة الزمالك وتم تقديم الرعاية في مؤتمر صحفي بأحد المؤتمرات الصحفية في وقت سابق.

يذكر أن مجلس الإدارة سبق أن أعلن أكثر من مرة عن وجود أزمة مالية بالقلعة البيضاء، نتيجة الحجز عن أرصدة النادي في البنوك.

وفي مؤتمر صحفي مساء الخميس، أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك – الذي صدر حُكم قضائي بعزله – أنه اتم مبادرة مع وزير المالية الدكتور محمد معيط من أجل رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك.