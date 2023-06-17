المغربي "حكيم زياش" يقترب من مرافقة "رونالدو" في نادي النصر السعودي

اقترب الدولي المغربي حكيم زياش جناح تشلسي الإنجليزي من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، ليرافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق خلال الموسم المقبل.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن المفاوضات بين ناديي النصر وتشلسي بشأن زياش بدأت بالفعل، مشيرة إلى أن وفدا من النادي السعودي يتقدمه رئيس النادي سيصل إلى لندن لإقناع اللاعب المغربي بالانتقال إلى الفريق الملقب بــ"العالمي".



وأضافت أن العرض السعودي يغري زياش بخوض أول تجربة خارج الملاعب الأوروبية، واللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق، خصوصا أنه يعاني من أجل إيجاد مكان له في تشكيلة تشلسي.



وأمضى زياش مع تشلسي موسمين بعدما وصل إليه قادما من أياكس أمستردام الهولندي عام 2020. وخلال موسمه الأول، ظهر بشكل جيد وحظي بفرص للمشاركة في مباريات الفريق، لكنه عانى في الموسم الثاني (2022-2023) وأمضى معظمه احتياطيا.



واقترب زياش (30 عاما) في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي معارا، بعد توصل الأخير إلى اتفاق مع تشلسي، لكن إشكالات إدارية أدت لتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة.



وعلى الرغم من معاناته مع تشلسي وندرة مشاركاته، قدم زياش مع المنتخب المغربي مستويات مميزة خلال بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر خلال منتصف الموسم، وساهم ببلوغ "أسود الأطلس" إلى الدور نصف النهائي.



المصدر : الجزيرة نت