سبب رفض مودريتش الرحيل إلى الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - رفض لوكا مودريتش نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عرض الهلال السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان مودريتش رفض عرضا من نادي الهلال مقابل 200 مليون يورو من أجل إغراءه بالانضمام للزعيم.

وتابعت التقارير، أن مودريتش لديه اهتمام كبير بعائلته ويرى أنها سعيدة في مدينة مدريد، وعليه قرر اللاعب الكرواتي الاستمرار مع النادي الملكي لموسم آخر حتى عام 2024.

وكشفت تقارير تطورات بشأن موقف مودريتش من مفاوضات نادي الهلال السعودي.

وقدم نادي الهلال عرضا ضخما مقابل 200 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات للاعب الكرواتي لوكا مودريتش، رغم ذلك ريال مدريد أكد أن اللاعب يريد الاستمرار مع الملكي لموسم آخر.

وتابعت التقارير، أن مودريتش وافق على تمديد عقده لمدة عام واحد، ليمدد إقامته مع الملكي للموسم الثاني عشر ، على الرغم من أنه قد جذب اهتمامًا كبيرًا من الدوري السعودي السعودية على رأسها نادي الهلال السعودي.





تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع مودريتش



كشف الصحفي رامون الفاريز تفاصيل العرض السعودي الذي وصل للنجم الكرواتي لوكا مودريتش من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ضمن خطة النهوض بكرة القدم السعودية.

وقال رامون الفاريز في منشور عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: " العرض الذي وصل لـ مودريتش من الدوري السعودي تبلغ قيمته 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون مكافأة لمدة موسمين، اللاعب يفكر في العرض ".

وربطت تقارير اسم لوكا مودريتش بناديي الأهلي والنصر اللذان يتصارعان من أجل الحصول على خدمات النجم الكرواتي لتدعيم صفوفهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة تاريخية منتظرة.

ويسعى النصر للتعاقد مع موديتش لدعم خط وسط الفريق بناءً على رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي طالب بدعم الفريق بلاعب مميز من أجل تحقيق لقب الدوري النسخة المقبلة.

وجاءت تحركات أخرى من جانب إدارة الأهلي الذي يسعى لدعم صفوفه هذا الصيف بعد عودته من دوري يلو، حيث يأمل الراقي حسم العديد من الصفقات المميزة لاستعادة مكانته الطبيعية بين الكبار.



