نجولو كانتي لاعبا في الاتحاد السعودي لمدة 4 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في حسم التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي ضمن خطة قلعة النمور لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة عكاظ في تقرير لها اليوم السبت أن إدارة الاتحاد أنهت الاتفاق مع كانتي لمدة 4 سنوات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق على باقي التفاصيل.

وتعد صفقة كانتي هي الثانية للاتحاد في الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، في حين مازالت المفاوضات مستمرة مع عدد من الصفقات الأخرى التي تسعى الإدارة لحسمها.

الاتحاد يبحث عن بديل حجازي

وتبحث إدارة الاتحاد عن مدافع سوبر للتعاقد معه هذا الصيف أيضًا وذلك لتعويض أحمد حجازي الذي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي وسيغيب عن الفريق لفترة طويلة.

عبد المنعم بديل حجازي في الاتحاد

يترقب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضاً للرحيل للدوري السعودي بعدما ارتبط اسمه بناديي الهلال والاتحاد، خصوصا بعد إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.

وينتظر عبد المنعم أيضاً وصول عروض أوروبية لمناقشتها مع مسؤولي الأهلي تمهيداً للرحيل عن الفريق حال موافقة إدارة القلعة الحمراء.