جنوب أفريقيا تضرب المغرب بثنائية بتصفيات الكان

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب جنوب أفريقيا على المغرب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد سوكر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

سجل بيرسي تاو، هدف التقدم جنوب أفريقيا في شباك المغرب في الدقيقة الخامسة من مجريات الشوط الأول بعد خطأ فادح من منير المحمدي حارس مرمى أسود الأطلس، الذي فشل في امساك الكرة التي سددها تاو من أقصى الزاوية اليمنى.

بعدها أضاف ليباسا هدف جنوب أفريقيا الثاني في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدم ميهلالي مايامبيلا يتصدى لها الحارس منير المحمدي لتصل إلى زاخيلي ويسددها داخل الشباك.

ثم سجل حكيم زياش هدف تقليص الفارق للمغرب في الدقيقة 60 بعد تسديدة مميزة بقدمه اليمنى سكنت شباك منتخب جنوب أفريقيا.

ترتيب المجموعة بعد المباراة



بتلك النتيجة رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يأتي المغرب خلفه برصيد 6 نقاط بعدما خسر أمام البافانا بافانا، فيما يأتي منتخب ليبيريا برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل زيمبابوي المجموعة دون نقاط.



تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب



حارس المرمى: ويليامز.

الدفاع: مورينا، مفالا، تشولو، مايلا.

خط الوسط: أوباس، موكوينا، زواني.

الهجوم: بيرسي تاو، مايمبيلا، ليباسا.

تشكيل المغرب

حارس المرمى: منير المحمدي

الدفاع: أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي

الوسط: يوسف مالح، عمران لوزا، حكيم زياش

الهجوم: زكرياء أبو خلال، أسامة الإدريسي، يوسف النصيري

ونجحا منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا في حسم التأهل لكأس الأمم 2023، التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام القادم، حيث يحتل أسود الأطلسي الصدارة بست نقاط، بفارق نقطتين عن جنوب أفريقيا.



