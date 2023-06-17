أندريه أونانا خارج حسابات تشيلسي بفرمان بوكيتينو

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي تشيلسي الإنجليزي الانسحاب من سباق التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق إنترميلان الإيطالي.

وتحصل أونانا على جائزة أفضل حارس في بطولة دوري أبطال اوروبا، بعدما قاد البلوز إلى المباراة النهائية قبل السقوط أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله رودري.

أشارت التقارير أن نادي تشيلسي قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع أونانا، بعدما كان ضمن قائمته، لينظر للأسماء الآخرى.

وتابعت التقارير، أن ماوريسيو بوكيتينو يسعى إلى شراء حارس مرمى جديد لحراسة عرين البلوز، بعدما أقترب ميندي من الرحيل في الميركاتو الصيفي، قبل أن يقرر تشيلسي الانسحاب من السباق بعدما طلب إنتر ميلان 50 مليون إسترليني للتخلي عن اللاعب الكاميروني.

ويعتبر ديفيد رايا حارس إيفرتون، وجريجور كوبيل من بوروسيا دورتموند على رأس قائمة البلوز لتعزيز مركز حراسة المرمى، بالإضافة لحارس فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي، ضمن القائمة المختصرة للبلوز لتدعيم حراسة المرمى.

ودخل أيضًا مايك ماينان حارس ميلان ضمن القائمة، لكن يريد الروسونيري مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني أمام الراغبين في ضمه.



تعليق أونانا بعد فشل التتويج بدوري أبطال أوروبا

تحدث الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمي فريق إنتر ميلان، على خسارة النيراتزوري المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد اتاتورك الأولمبي مساء أمس السبت .

ونشر الكاميروني أندريه أونانا حارس إنتر ميلان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" لقد أظهرنا أنه في الحياة لا يوجد شيء مستحيل ، مهما بدا الأمر صعبًا ، فإن الأمر يستحق القتال دائمًا ، وأن المعركة الوحيدة المفقودة هي تلك التي تم التخلي عنها.

وقدم فريق إنتر ميلان الإيطالي مستوي مميز خلال النهائي الأوروبي أمام مانشستر سيتي ، حيث فاز الفريق السماوي على إنتر ميلان بهدف دون رد .

توج مانشستر سيتي مساء أمس بتركيا بأول ألقابه في تاريخ الفريق أمام إنتر ميلان في لقاء ناري بنهائي دوري أبطال أوروبا.

سيطر مانشستر سيتي ا لإنجليزي على أبرز سجلات النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على إنتر ميلان في النهائي.

فاز السيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، ليتمكن من تحقيق الثلاثية التاريخية، عقب تتويجه محليا بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.