إلياس الجلاصي يوجه رسالة لجماهير المصري البورسعيدي "شاهد "

ياسر رشاد - القاهرة - كتب التونسي إلياس الجلاصي لاعب خط وسط فريق المصري البورسعيدي ، رسالة لجماهير المصري البورسعيدي لماد بدر منه في برنامج اللعيب.

ونشر إلياس الجلاصي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قائلا:" أنا متأسف جدًا على الحصل ومتاسف للجمهور ، وأنا على ذمه النادي المصري في اي حاجة .

كشف التونسي إلياس الجلاصي، المحترف في صفوف النادي المصري البورسعيدي، عن رأيه في الانضمام لأحد قطبي الكرة المصرية، "الأهلي والزمالك"، في حالة وصوله عرض بالفترة المقبلة.

في سياق متصل أصدر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على بيانًا بخصوص واقعة بث المكاملة التليفونية لإلياس الجلاصى لاعب الفريق بطريقة التدليس على اللاعب.

وتأتي الواقعة بعدما كشف اللاعب إلياس الجلاصي، المحترف في صفوف المصري البورسعيدي، أن تم إبلاغه بأن المكالمة التي سيجريها في برنامج “اللعيب” الذي يُقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي، هي مكالمة مسجلة وغير مذاعه على البرنامج وإنها مكالمة شخصية له، وهو ما أثار غضب مسؤلي النادي واللاعب بعد إذاعتها بالبرنامج.

وأجرى مسؤولو المصري اتصالات بإدارة غزل المحلة من أجل إبلاغهم برغبة النادي البورسعيدي في التعاقد مع النادري والعش بخلاف تفعيل بند شراء عقد اللاعب عبده يحيى المعار لنهاية الموسم.

دخل مسؤولو النادي المصري في مفاوضات لضم ثنائي غزل المحلة أحمد النادري ومصطفى العش في الموسم المقبل.

وفي المقابل، اقترب المصري من حسم صفقة علي فوزي ظهير أيمن إنبي، والذي كان على أعتاب الانضمام للفريق في الموسم الجديد.

ويسعى المصري لحسم بعض الصفقات لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، كما أن الفريق يستعد بكل قوة لخوض لقاء فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة.

وفاز المصري في تجربة ودية على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 في ملعب الأخير بميت عقبة بمشاركة أغلب العناصر الأساسية للفريق البورسعيدي.

أرقام إلياس الجلاصي

يُذكر أن الجلاصي شارك مع المصري خلال موسم 2022/2023 في 27 مباراة؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم خلال 2184 دقيقة لعب، وانضم اللاعب صاحب الـ 29 عامًا للمصري البورسعيدي في سبتمبر 2021 قادمًا من صفوف الاتحاد المنستيري.