ميدو يكشف خطة الزمالك في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بفريق الزمالك، عن خطه القلعة البيضاء بالميركاتو الصيفي .

نشر ميدو نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " قائلا:" الزمالك مدد عقد الجزيري لموسم اضافي..المثلوثي وسيف جعفر في الطريق للتجديد ان شاء الله..سنتعاقد مع اللاعبين في المراكز بالمواصفات التي طلبها أوسوريو هناك مفاوضات متقدمة بالفعل مع عدد من اللاعبين ان شاء الله يكونوا اضافة قوية للفريق مع عودة المعارين..أول مهمة بعد غلق باب الانتقالات التجديد لصبحي وفتوح.

ويستعد الزمالك مع نظيره فاركو مساء الجمعة المقبله الموافق 23 من شهر يونيو في بطولة كأس مصر بدور الـ16 .

تدريبات الزمالك

على الجانب الأخر ، خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية برفقة مصطفى شلبي خلال المران الصباحي اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

ويعاني عواد من الإصابة في عضلة السمانة تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، ووضع الجهاز الطبي برنامجا خاصا لحارس المرمى يتضمن بعض التدريبات العلاجية بجانب تدريبات تأهيلية

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لتنفيذ بعض الجوانب الفنية.

وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على التسديدات من زوايا ومسافات مختلفة، بالإضافة تنفيذ بعض الجمل الفنية قبل المباراة المقبلة أمام فاركو في كأس مصر.

وشارك في مران الزمالك عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، عبدالله محمد ومحيي جمعة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد محمود ومحمد صلاح ومحمد خضري ومصطفى شكري وكريم عبد الحق، وثنائي حراس المرمى معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد.

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من تدريبات الفريق اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وغاب اللاعب عن التدريبات الجماعية اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق بسبب ظروف خاصة، ومن المنتظر أن يعود منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا.