كريستيانو رونالدو يقود تشكيل منتخب البرتغال ضد البوسنة في تصفيات يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يقود كريستيانو رونالدو تشكيل منتخب البرتغال أمام البوسنة، في المواجهة المقررة بينهما على ملعب النور ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

تشكيل منتخب البرتغال

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: جواو كانسيلو، دانيلو، روبن نيفيز، رفائيل جيريرو

الوسط: أنطونيو سيلفا، جواو بالينها، برونو فيرنانديز

الهجوم: جواو فيليكس، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو.

أرقام رونالدو مع البرتغال

كريستيانو رونالدو يمتلك سجلا حافلا من الأرقام القياسية مع منتخب البرتغال منذ ظهوره أول مرة في عام 2003.

رونالدو يعد الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال كما انه الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب بلاده بجميع البطولات حيث يمتلك كريستيانو رونالدو 122 هدفا مع منتخب البرتغال خلال مشاركته فى 198 مباراة بجميع البطولات فى مسيرته الدولية بجانب 43 تمريرة حاسمة، ويتفوق رونالدو على باوليتا صاحب المركز الثانى برصيد 47 هدفا.

ويعد كريستيانو رونالدو أكثر لاعب شارك مع منتخب البرتغال متفوقا بذلك على جواو موتينيو صاحب المركز الثانى برصيد 146 مباراة، يليه بيبي ثالثا برصيد 133 مباراة.

منتخب البرتغال اكتسح لوكسمبورج بستة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثانية بمنافسات المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أوروبا “ يورو 2024 ”، ليحقق فوزه الثاني على التوالي بعد باعية ليشتنشتاين.

منتخب البرتغال يتصدر جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، وبقى منتخب لوكسمبرج فى المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.