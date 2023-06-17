ليبيا تخسر أمام بوتسوانا وتغادر تصفيات أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى منتخب ليبيا خسارة جديدة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، أمام نظيره البوتسواني بهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وسجل موهوتسيوا هدف منتخب بوتسوانا في الدقيقة 45.

ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب ليبيا الترتيب ولديه 3 نقاط فقط.

وانتهت آمال منتخب ليبيا في التأهل إلى أمم افريقيا 2024 بعد فوز غينيا الاستوائية على تونس بهدف نظيف في الجولة ذاتها .



وتأهل منتخبا تونس وغينيا إلى منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، حيث احتل نسور قرطاج الوصافة بـ10 نقاط خلف منتخب غينيا الاستوائية المتصدر بـ12 نقطة.

ويتبقى لمنتخب ليبيا مباراة واحدة أمام غينيا الاستوائية في الجولة الأخيرة المقررة في شهر سبتمبر المقبل، بينما يختتم المنتخب التونسي منافساته باستضافة بوتسوانا.

جنوب أفريقيا تضرب المغرب بثنائية بتصفيات الكان



فاز منتخب جنوب أفريقيا على المغرب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد سوكر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2024.





سجل بيرسي تاو، هدف التقدم جنوب أفريقيا في شباك المغرب في الدقيقة الخامسة من مجريات الشوط الأول بعد خطأ فادح من منير المحمدي حارس مرمى أسود الأطلس، الذي فشل في امساك الكرة التي سددها تاو من أقصى الزاوية اليمنى.

بعدها أضاف ليباسا هدف جنوب أفريقيا الثاني في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدم ميهلالي مايامبيلا يتصدى لها الحارس منير المحمدي لتصل إلى زاخيلي ويسددها داخل الشباك.

ثم سجل حكيم زياش هدف تقليص الفارق للمغرب في الدقيقة 60 بعد تسديدة مميزة بقدمه اليمنى سكنت شباك منتخب جنوب أفريقيا.